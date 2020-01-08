Подозреваемого в убийстве двух девушек на Подоле арестовали без права на залог

Срок меры пресечения суд определил до 5 марта.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил арестовать подозреваемого в жестоком убийстве двух девушек в Подольском районе столицы без права внесения залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал подозреваемого в двойном убийстве на два месяца без определения размера залога", - сообщила она.

Срок меры пресечения суд определил до 5 марта 2020 года.

Читайте такжеЖестокое убийство двух дэвушек в Киеве: полиция провела следственные действия с подозреваемым в квартире (видео)

Как сообщал УНИАН, 4 января тела двух девушек были обнаружены в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. По данным портала «Информатор», убитыми являются 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Об исчезновении девушек заявили еще 2 января. Тела, которые нашли в шкафу на балконе, были связаны и изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

6 января в Одессе полиция задержала мужчину и женщину по подозрению в убийстве двух девушек. Как сообщил источник в правоохранительных органах, столичная полиция объявила в розыск по подозрению в убийстве 34-летнего Сергея Ксёндзика и 19-летнюю Елизавету Бершацкую. Начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко сообщил, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, отбыл срок за изнасилование.

Сегодня, 8 января, фигурантам было сообщено о подозрении. Действия Ксёндзика и Бершацкой квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.