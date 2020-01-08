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Посольство призвало украинцев воздержаться от посещения Ирака

14:28, 08 января 2020
Общество
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REUTERS

Об этом говорится в сообщении на сайте Посольства Украины в Багдаде в среду, 8 января.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране. Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и др. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, район в Багдаде, где находится американское посольство, в воскресенье, 5 января, подвергся ракетному обстрелу. А вечером 4 января ракета "Катюша" упала неподалеку от посольства США в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы.

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Теги: #новости Украины#Ирак#посольство#Багдад