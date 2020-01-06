Возле посольства США в Ираке упали ракеты

Район в Багдаде, где находится американское посольство, подвергается обстрелу второй вечер подряд.

Район в Багдаде, где находится американское посольство, в воскресенье, 5 января, подвергся ракетному обстрелу.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, три ракеты системы "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

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По данным Al Arabiya, несколько членов одной семьи были ранены после того, как ракета упала возле жилого дома, который находится рядом с посольством.

Еще три ракеты упали в районе Джадрия, говорится в заявлении иракских военных.

По данным источников в органах безопасности, шесть человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, вечером, 4 января, ракета "Катюша" упала неподалеку от посольства США в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы.