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Возле посольства США в Ираке упали ракеты

00:31, 06 января 2020
Мир
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Здание посольства США в Багдаде / REUTERS

Как сообщает телеканал Al Arabiya, три ракеты системы "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные представительства.

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По данным Al Arabiya, несколько членов одной семьи были ранены после того, как ракета упала возле жилого дома, который находится рядом с посольством.

Еще три ракеты упали в районе Джадрия, говорится в заявлении иракских военных.

По данным источников в органах безопасности, шесть человек получили ранения.

Как сообщал УНИАН, вечером, 4 января, ракета "Катюша" упала неподалеку от посольства США в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы.

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Теги: #США#Ирак#Багдад#ракетный удар