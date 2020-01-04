В Ираке три ракеты ударили по объектам США – Reuters

В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.

Ракета «Катюша» упала неподалеку от посольства Соединенных Штатов в Багдаде, еще две зацепили американские авиабазы в 80 км от иракской столицы.

Об этом пишет REUTERS.

В результате налета погибших или пострадавших нет, сообщили агентству сразу два источника в полиции.

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Как сообщал УНИАН, 3 января через несколько часов после бомбардировки международного аэропорта в Багдаде США убили иранского генерала Касема Сулеймани – по указанию американского президента Дональда Трампа. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".

В тот же день представитель Пентагона пояснил, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке и регионе. Также Вашингтон обвинил Сулеймани в одобрении штурма посольства США в Багдаде 31 декабря.

СМИ уже предполагают, что убийство генерала может привести к ответу со стороны Ирана.

Так, экс-командующий Корпуса стражей исламской революции призвал "жестоко отомстить Америке", а верховный лидер Ирана заявил, что в ответ на убийство Сулеймани будет "суровая месть".

Кроме того, по информации журналистов, Сулеймани неоднократно посещал Кремль, общался с Путиным и министром обороны РФ. Основной темой разговоров была спецоперация России в Сирии.

Сейчас США настоятельно просят американских граждан покинуть территорию Ирака.