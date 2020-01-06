В Киеве в Ботсаду имени Фомина заменили фонари 1890-х годов – журналист (фото)

Речь идет о первых в столице электрических фонарях, которые устанавливала фирма "Савицкий и Страус".

В Киеве в Ботаническом саду имени Фомина первые в городе электрические фонари 1890-х годов заменили на современные.

Об этом в Facebook сообщил журналист Владимир Хенгистов.

Читайте также"Уставший" столичный мост на Труханов остров заложили бетонными плитами (фото)«Выяснилось, что коммунальщики похозяйничали и в Ботсаду имени Фомина. После реконструкции оттуда исчезли первые в Киеве электрические фонари, которые еще в начале 1890-х годов устанавливала фирма «Савицкий и Страус». На их месте появились такие вот зеленые столбы», – отметил он, опубликовав фото.

Пользователи активно обсуждают новость, большая часть их комментариев негативные. При этом коммунальщиков они называют «животными», «жлобьем» и «уродами». Также звучат предположения, что фонари «отвезли на дачу какого-то чиновника»: «всплывут в особняке под Киевом».

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