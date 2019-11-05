В Киеве "пожертвовали" частью дендропарка для вентиляции ветки метро на Виноградарь

Коммунальщики объясняют, что выбрали эту территорию, потому что она «самая низкая, а рядом всюду холмы».

Коммунальщики вырубили деревья дендропарка «Сырецкий гай» величиной с футбольное поле в рамках строительства ветки метро на Виноградарь.

Об этом сообщает Громадське.

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В «Киевметрострой» объясняют, что работы необходимы, так как по этой территории будет проходить вентиляционный ствол метро. Предполагается также изменение русла ручья.

Эту местность выбрали, продолжают коммунальщики, потому что она «самая низкая, а рядом всюду холмы».

Территорию работ пока не огородили, не поместили также информационный стенд о строительстве. По словам рабочих, установят стенд и сделают ограждение после того, как появится свободное место на строительной площадке.

Как сообщал УНИАН, во время проверки процесса строительства метро рядом с будущей станцией "Мостицкая" мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются по графику.

Две новых станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды" планируют открыть в 2021 году.

Планируется, что пассажиропоток на новых станциях составит 34 тыс. пассажиров в час. Общая сметная стоимость строительства двух станций - более 6 млрд грн. Длина участка метро для двух новых станций – 3,7 километра.