Facebook заблокировал пост Ульяны Супрун о Бандере

На момент блокировки пост набрал более 6 тысяч репостов и охватил более полумиллиона читателей.

Соцсеть Facebook скрыла пост Ульяны Супрун о руководителе ОУН Степана Бандере. Служба поддержки сообщила ей, что пост скрыт из-за нарушения стандартов сообщества по “hate speech/пропаганде ненависти”.

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Об этом Супрун рассказала в своем Facebook. По ее словам, никакой пропаганды ненависти в ее посте не было. На момент блокировки пост набрал более 6 тысяч репостов и охватил более полумиллиона читателей.

Текст поста пока доступен только в блоге Супрун. Там она приводит несколько цитат Бандеры и комментирует их.

Напомним, 1 января в Украине отметили 111 годовщину рождения Степана Бандеры.

После этого Посол Республики Польша Бартош Цихоцки и Посол Государства Израиль Джоэль Лион выразили озабоченность почтением в Украине памяти деятелей Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).