Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко будет настаивать на повторном следственном эксперименте

Следственный эксперимент правоохранители не завершили. 3 января еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу.

Адвокат подозреваемого в убийстве журналиста Юлии Кузьменко Владислав Добош будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, который правоохранители провели ночью на 3 января.

Об этом он заявил в комментарии Громадському.

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По его словам, на видео из материалов дела изображено, что шли двое людей. Следствие установило, что вторым человеком был, вероятно, Андрей Антоненко.

Добош уточнил, что следственный эксперимент не завершили. 3 января еще будут оформлять все документально и отправлять на экспертизу. Эта часть эксперимента касалась ходы Юлии.

В ночь на 3 января для проведения следственного эксперимента на место привезли подозреваемую Юлию Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте отказался из-за отсутствия на месте адвоката.

Накануне адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что правоохранители не предоставили для защиты материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.