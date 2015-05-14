Завтра северный ветер принесет в Украину ливни и похолодание
В пятницу, 15 мая, в большинстве областей Украины похолодание принесет атмосферный фронт с северо-запада Европы, но на юге еще будет тепло – в течение дня до 20-25 градусов тепла.
В Украине ожидаются дожди, грозы, на севере и востоке местами осадки достигнут сильных значений. На остальной территории вероятны локальные грозовые дожди, сообщает «Оpogode».
В западной части ожидаются дожди с грозами, днем прекращение осадков. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла.
В северных областяхожидаются дожди, грозы, ночью - сильные дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.
В центральной части пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 12-17 градусов тепла.
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В восточных областях - грозовые дожди, днем местами сильные осадки. Температура воздуха ночью 9-14 тепла, днем 10-17 градусов тепла.
В южной части ожидаются местами дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 20-25 градусов тепла.
В Киеве ночью предполагается сильный дождь, днем - умеренный, вечером - небольшой. Температура воздуха ночью 9-12 градусов тепла, днем 15-17 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12, на севере местами порывы 15-20 м/с.