Тысячи ВИЧ-инфицированных могут умереть, потому что фармкомпании требуют денег за уже оплаченные лекарства - активист

Об этом сообщает глава БФ "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей в блоге на Украинской правде.

При этом, по его словам, неназванная компания получила от государства 100% предоплату по курсу еще 16 гривень за доллар.

"Я и еще 20 тысяч людей в этой стране обречены. В лучшем случае, стать калеками, в худшем – умереть. Обречены их семьи, которые наконец-то вздохнули спокойно – ведь от СПИДа больше не умирают! Просто каждый день надо принимать таблетки. Но ровно через неделю таблетки для 20.000 пациентов с ВИЧ в этой стране закончатся. И их нельзя будет достать нигде", - написал Шерембей.

Читайте такжеВ 17 городах пациенты с тяжелыми болезнями требовали срочно закупить лекарстваОн считает, что фармкомпании "решили затянуть время и заработать на наших жизнях". При этом он утверждает, что информация о том, что лекарства поставлены не будут, "начала поступать еще несколько месяцев назад"

"Но ни министр Александр Квиташвили, ни его первый заместитель Александра Павленко – пальцем не пошевелили для того, чтоб каким-то образом решить проблему тяжелобольных пациентов в этой стране", - заявил активист.

Теперь, по его словам, если не предпринять срочных шагов, жизни 20 тысяч людей окажутся под угрозой уже через неделю.