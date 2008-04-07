Ирине Билык исполнилось 38

Известная украинская поп-певица отметила день рождения. Вчера ей исполнилось 38 лет. В этот раз Ирина решила отказаться от больших шумных празднеств и провела этот день в узком дружеском кругу.

За свою творческую карьеру она выпустила девять альбомов и получила звание «Заслуженная артистка Украины». В минувшем году новых дисков у нее не было, зато появился супруг. В октябре Ирина вышла замуж за своего партнера по «Танцам со звездами - 2» двадцатидвухлетнего Дмитрия Дикусара. Похоже, именно семейная жизнь станет главным проектом певицы в этом году. Ранее она признавалась, что планирует уйти в декрет и во второй раз стать мамой.

Напомним, что у «звезды» уже есть восьмилетний сын Глеб от первого брака. Его отец – экс-модель Андрей Оверчук. Среди бывших возлюбленных певицы также – известный продюсер Юрий Никитин, хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко.

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