В Раде зарегистрировали законопроект, который разрешает украинцам владеть оружием

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я сегодня инициировал создание в парламенте межфракционного объединения "За право на оружие" для продвижения законопроекта "Об огнестрельном оружии гражданского назначения". Сегодня и завтра я проведу встречу с депутатами, которые, я уверен, согласятся стать членами этого объединения", - отметил Каплин.

Он выразил убеждение, что предоставление гражданам права на приобретение, владение, ношение, применение огнестрельного оружия позволит им защититься от произвола властей, снизит криминогенную ситуацию (уровень преступности, как утверждает Каплин, уменьшится на 17-22%) и создаст предпосылки для мобилизации всего украинского общества в случае внешней угрозы стране.

Говоря о деталях законопроекта №1135, народный депутат отметил, что в случае принятия документа, гражданам с 18 лет будет разрешено владеть огнестрельным оружием при условии, что гражданин является психически здоровым, не судимым и прошел обучение в лицензированных организациях, где учат владеть оружием.

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В свою очередь исполнительный директор общественной организации "Украинская стрелковая ассоциация" Андрей Хаверчук отметил, что, согласно законопроекту, предлагается разрешить скрытое ношение как короткоствольного, так и автоматического (кроме пулеметов), огнестрельного оружия, применение его в целях самозащиты.

"Законопроект предусматривает право на покупку любого огнестрельного оружия, нарезного, гладкоствольного, кроме пулеметов. То есть, это фактически весь спектр оружия: от пистолетов и винтовок до автоматических карабинов. Предусмотрено право на скрытое ношение такого оружия", - сообщил Хаверчук.