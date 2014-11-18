Россиянам разрешили носить оружие в целях самообороны

Соответствующее постановление от 8 ноября 2014 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

В прежней редакции пункт о ношении оружия россиянами, обладающими соответствующими разрешениями, предусматривал возможность носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, сообщает ТАСС.

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Все эти пункты сохранены и в новой редакции правил и дополнены словами "а также в целях самообороны".

По этому же закону, к гражданскому оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия.

Кроме того, это газовые пистолеты и револьверы, устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.