Суд оставил экс-беркутовцев под стражей

Следующее заседание суда состоится 14 января.

Четверо бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» остаются под стражей.

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Такое решение принял сегодня на заседании Святошинский районный суд Киева.

Следующее заседание состоится 14 января, передает novosti.dn.ua.

Под стражей находятся бывший заместитель командира киевского «Беркута» Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко, которых подозревают в расстреле участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Во время сегодняшнего заседания прокуроры, как и обещали ранее, не ходатайствовали об изменении меры пресечения подозреваемым.

Заседание было посвящено зачитыванию баллистической экспертизы судьей. Он назвал типы оружия, из которых были выпущены пули. Частично определить типы оружия не удалось. Судья отметил, что на данный момент не было проведено экспертизы, которая показала бы, стреляли из оружия беркутовцев или нет. Такую экспертизу еще предстоит провести.