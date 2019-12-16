Дела Майдана: апелляционный суд оставил экс-беркутовцев под стражей

Им инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, сокрытие оружия после совершения преступления и многое другое.

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывших «беркутовцев», обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Читайте такжеДела Майдана: одиозного судью Аблова не уволили, а только лишили трех премий

Как передает корреспондент УНИАН, после довольно длительного судебного заседания коллегия судей Киевского апелляционного суда отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов обвиняемых о смягчении им меры пресечения, замене ее любой другой, не связанной с содержанием под стражей

Таким образом, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Александр Маринченко останутся под стражей.

Это уже второй случай, после того как Конституционный суд разрешил обжаловать решение и содержания под стражей обвиняемых в апелляционный инстанции, когда апелляционная инстанция решила оставить под стражей экс- «беркутовцев».

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.