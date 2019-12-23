Борьба с нелегальными казино: за сутки полиция закрыла 17 игорных заведений на Киевщине

Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу.

В Киевской области за сутки полицейские пресекли деятельность 17 игорных заведений.

Как сообщает в Facebook полиция Киевской области, «лотерейный бизнес» обнаружили и ликвидировали в г. Бровары, Борисполь, Ирпень, пгт Барышевка, Гостомель, Глеваха и других населенных пунктах.

Правоохранители изъяли почти 400 единиц компьютерного и телекоммуникационного оборудования, которое направили на проведение соответствующих экспертиз.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Начаты досудебные расследования.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

20 декабря Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

По данным правоохранителей, в государстве по состоянию на 20 декабря работали около 5 тыс. 300 игорных заведений, в том числе букмекерские конторы, казино и тому подобное.

Согласно постановлению правительства и поручению министра внутренних дел, Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу, создано более 700 мобильных групп.