По состоянию на сейчас полиция остановила работу более 5 300 игорных заведений по Украине – Гончарук

Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вечер 20 декабря правоохранители остановили работу более 5300 игорных заведений, изъяв оборудование на 50 миллионов гривень.

Об этом он написал в Telegram.

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«Решение внеочередного заседания Правительства выполняется безотлагательно. Сейчас привлечено 715 мобильных групп из состава сотрудников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований», – говорится в сообщении.

Гончарук также утверждает, что СБУ, в частности, выследила и игорные заведения, что крышуются самими правоохранителями.

«Происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие», – добавил Гончарук.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.

Сегодня на селекторном совещании министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.