Государство в смартфоне: Гончарук показал дизайн приложения "Дія" (видео)

Мобильное приложение смогут использовать водители в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.

Правительство представил дизайн приложения «Дія» в рамках программы «Государство в смартфоне», который 16 декабря начали тестировать с группой желающих лиц.

Читайте такжеID-карта без бумажек: в ГМС рассказали о планах реформы "прописки"

Приложение «Действие» является одним из 90 проектов Министерства цифровой трансформации, реализовано за счет спонсоров.

Приложение можно использовать для оформления ФОП, получения лицензии и разрешения онлайн, слежения за действиями власти. Также в приложение включены цифровые медицинские услуги и электронный кабинет гражданина.

Кроме того, мобильное приложение смогут использовать водители в качестве электронных водительских прав и свидетельства о регистрации авто.

Как сообщал УНИАН, лиенты крупнейшего в Украине банка "ПриватБанк" оплачивают каждую пятую безналичную покупку с помощью смартфонов или других NFC-гаджетов.