Центр Киева продолжают охранять в усиленном режиме

Правоохранители призвали участников акций не нарушать общественный порядок.

Правоохранители третий день подряд продолжают нести службу в центре Киева в усиленном режиме.

Об этом в четверг утром сообщила пресс-служба столичной полиции.

Такой вариант несения службы введен из-за массовых акций, которые в эти дни проходят в правительственном квартале.

"Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных мероприятий массового участия граждан, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций", - говорится в сообщении.

В полиции вновь призвали организаторов и участников мероприятий воздержаться от нарушений общественного порядка и способствовать правоохранителям в выполнении служебных обязанностей.

Читайте такжеНардепы посреди ночи устроили потасовку в Раде из-за рынка земли (видео)

Как сообщал УНИАН, во вторник возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против закона о рынке земли и правоохранителями. Были задержаны, а впоследствии отпущены 26 участников акции протеста.

Вчера в МВД уточнили количество пострадавших среди правоохранителей и митингующих.