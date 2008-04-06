Исламский финансовый сектор растет вместе с ценами на нефть

Национальный банк Кувейта (NBK), третий по величине на Ближнем Востоке, намерен открыть в Швейцарии частный банк для людей, исповедующих ислам, пишет издание The Financial Times. Этот банк будет работать в соответствии с законами ислама (шариата).

Национальный банк Кувейта планирует открыть халяльный банк совместно с одной из финансовых структур Саудовской Аравии. Название банка-партнера пока не уточняется. Руководство NBK уже подало заявку в регулирующие органы Швейцарии. Для того, чтобы успешно открыть банк в Швейцарии, NBK и его партнеру необходимо получить разрешение регулирующих органов не только Швейцарии, но также Кувейта и Саудовской Аравии.

Исламский финансовый сектор растет с каждым годом. Его объем в с лета 2007 года, согласно оценке рейтингового агентства Moody`s, увеличился на 20 процентов до 500 миллиардов долларов. Это было вызвано ростом цен на нефть и, соответственно, ростом экономик исламских стран - поставщиков нефти.

Цены на нефть с 2002 года выросли с 30 долларов за баррель до более 100 долларов. При этом экономики Бахрейна, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов выросли более чем вдвое.

Отметим, что западные финансовые структуры также заинтересованы в оказании услуг мусульманам. В январе 2007 года британский банк Lloyds TSB создал халяльные счета, получившие название Nostro. Средства на новом типе счетов не будут прирастать процентами, а сами счета не поддерживают услугу овердрафта. По законам шариата, мусульмане не могут пускать деньги в рост или брать их в долг.

Лента.ру