Среди украинцев выросла поддержка проевропейского вектора развития страны - опрос

В декабре среди украинцев выросла поддержка проевропейского вектора развития страны.

60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 52% выступают за вступление страны в НАТО.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».

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«В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре)», - говорится в сообщении.

В вопросах внешнеполитической ориентации Украины наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на западе и в центре, противников - на юге и востоке.

Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада или же пророссийские ориентации.

*** Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности - не более 2%.