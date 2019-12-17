ОП хочет создать Национальный альянс волонтеров при президенте

Созданию нового органа будет предшествовать Всеукраинский форум волонтеров в феврале 2020 года.

В Офисе президента планируют создать Национальный альянс волонтеров (НАВ) как совещательно-консультативный орган при главе государства. Созданию нового органа будет предшествовать Всеукраинский форум волонтеров в феврале 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

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Форум проведут, чтобы познакомить друг с другом волонтеров, наладить координацию и коммуникацию участников схожих проектов.

«На форуме должно быть принято решение о создании Национального альянса волонтеров, его формат и обсуждено положение о НАВ. Форум, а впоследствии и Альянс, должен охватить и объединить как можно большее количество активных людей», – сообщила омбудсмен по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

В то же время ситуацию с объявлением подозрений военным волонтерам в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета омбудсмен отказалась комментировать, заявив, что Офис не имеет права влиять на следствие и суд.

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил Наталью Пушкареву на должность уполномоченного по волонтерским вопросам 5 декабря. Также Зеленский постановил утвердить Положение об уполномоченном, а Госуправлению делами - принять меры, вытекающие из настоящего указа.