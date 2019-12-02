Волонтеры строят общественное пространство для ученых в заброшенной синагоге (видео)

Никаких возражений у общины новация не вызвала.

В Черновцах в помещении старой синагоги несколько волонтеров взялись обустраивать общественное пространство для техников и молодых ученых.

Читайте такжеВ Черновцах депутаты поддержали петицию о запрете акций ЛГБТОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что синагога долго стояла заброшенной, поэтому никаких возражений у общины новация не вызвала.

Ремонт делают собственными силами и уже весной обещают открыть там несколько производственных устройств с 3-D принтерами и другим оборудованием.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновцах запретили передвижные цирки с животными.