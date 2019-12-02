Волонтеры строят общественное пространство для ученых в заброшенной синагоге (видео)
13:55, 02 декабря 2019Общество
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Никаких возражений у общины новация не вызвала.
В помещении старой синагоги волонтеры строят общественное пространство для техников и ученых
В Черновцах в помещении старой синагоги несколько волонтеров взялись обустраивать общественное пространство для техников и молодых ученых.
Читайте такжеВ Черновцах депутаты поддержали петицию о запрете акций ЛГБТОб этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что синагога долго стояла заброшенной, поэтому никаких возражений у общины новация не вызвала.
Ремонт делают собственными силами и уже весной обещают открыть там несколько производственных устройств с 3-D принтерами и другим оборудованием.
Ранее УНИАН сообщал, что в Черновцах запретили передвижные цирки с животными.
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