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Волонтеры строят общественное пространство для ученых в заброшенной синагоге (видео)

13:55, 02 декабря 2019
Общество
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В Черновцах в помещении старой синагоги несколько волонтеров взялись обустраивать общественное пространство для техников и молодых ученых.

Читайте такжеВ Черновцах депутаты поддержали петицию о запрете акций ЛГБТОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что синагога долго стояла заброшенной, поэтому никаких возражений у общины новация не вызвала.

Ремонт делают собственными силами и уже весной обещают открыть там несколько производственных устройств с 3-D принтерами и другим оборудованием.

Ранее УНИАН сообщал, что в Черновцах запретили передвижные цирки с животными.

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Теги: #новости Украины#Черновцы#волонтеры