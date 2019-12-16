Пограничники не пропустили в Украину еще одного российского журналиста НТВ

Ранее во въезде в страну было отказано двум журналистам НТВ, в частности, в связи с тем, что они незаконно посещали оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Пограничники не пропустили в Украину еще одного журналиста российского телеканала НТВ Алексея Чеботарева.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, Чеботарев прибыл в Киев рейсом из Минска сегодня после обеда.

«Во время паспортного контроля он указал, что является представителем телеканала НТВ. В то же время он не смог подтвердить цели своей поездки в Украину. Кроме того, данный телеканал есть в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны. С учетом всех этих обстоятельств, данному лицу было отказано во въезде в Украину», - рассказал Демченко.

Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину корреспондента российского телеканала "НТВ" (фото)

Он также напомнил, что ранее во въезде в страну было отказано двум журналистам НТВ, в частности, в связи с тем, что они незаконно посещали оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в Украину не впустили российского журналиста «НТВ» Сергея Савина. В Госпогранслужбе говорят, что он ездил к боевикам «ДНР».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже Зеленский пригласил российских журналистов в Украину.

На днях в Украине возник скандал из-за приезда журналистов телеканала Минобороны РФ "Звезда" в Киев. В сюжете россияне утверждали, что приехали по приглашению президента Владимира Зеленского.

В пограничной службе пояснили, что россияне скрыли истинную цель приезда, а оснований для их задержания не было.