Пограничники объяснили, почему пустили в Украину российских пропагандистов "Звезды"

Пограничники не установили, посещали ли журналисты оккупированный Крым.

Сотрудники Государственной пограничной службы ничего не знают о нарушении законодательства членами съемочной группы телеканала Минобороны РФ «Звезда», что могло бы служить основанием для запрета на въезд пропагандистов.

Об этом в комментарии Цензор.нет сообщил пресс-секретарь службы Андрей Демченко.

«Есть четкий порядок, в частности и относительно въезда в Украину иностранцев. Такой отдельной категории, как журналисты, – нет. Никаких распоряжений относительно этой группы от других правоохранителей не было. Во время прохождения ими границы, установленных данных, что они журналисты какого российского медиа, не было», – сказал он.

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По словам пресс-секретаря, пограничники также не установили, посещали ли журналисты оккупированный Крым.

Кроме того, спикер убеждает, что въезд пропагандистов Кремля не связан с приглашением Зеленского во время саммита в Париже.

«Четкую позицию относительно запрета могут вынести другие правоохранительные органы, если у них будет такая информация и они предоставят ее пограничникам», – добавил Демченко.

Сообщить об иностранцах, незаконно посещающих оккупированные территории, можно на сайте пограничной службы в разделе «Стоп-лист».

Как сообщал УНИАН, 12 декабря стало известно о визите в Киев съемочной группы телеканала "Звезда", финансируемого Минобороны РФ.

«Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, сдержит ли он обещание, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сіразі.