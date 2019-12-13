Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь хотят взять на поруки два депутаты

Соответствующие документы предоставили адвокаты на заседании Печерского райсуда Киева по избранию Дугарь меры пресечения.

Подозреваемую в причастности к убийству летом 2016 года журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь хотят взять на поруки народные депутаты VIII и текущего созывов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие документы судье предоставили адвокаты Дугарь на заседании Печерского райсуда Киева по избранию ей меры пресечения.

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В начале заседания прокурор выразил ходатайство о проведении заседания суда в закрытом режиме. Защита выступил против удовлетворения этого ходатайства, и суд отказал в удовлетворении.

После этого адвокаты предоставили суду письменные обязательства от нескольких народных депутатов VIII и текущего созывов о том, что они готовы взять Дугарь на поруки.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

По данным следствия, Дугарь якобы проводила разведку возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры видеонаблюдения возле места преступления.