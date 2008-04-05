Тимошенко поручила переписать украинцев

В Украине в 2011 году пройдет Всеукраинская перепись населения. Подготовка к проведению Всеукраинской переписи населения предусмотрена планом мероприятий, направленных на реализацию приоритетов деятельности центральных органов исполнительной власти в 2008 году, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2008 г. (№ 569-р).

В частности, для подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения Государственному комитету статистики поручено во втором квартале текущего года разработать проект нормативно-правового акта Кабинета Министров Украины о подготовке и проведении Всеукраинской переписи населения 2011 года.

Кроме того, в третьем квартале ‘того года Госкомстату поручено разработать проект нормативно-правового акта Кабинета Министров Украины о подготовке и проведении пробной переписи населения.

Также Госкомстату поручено во втором полугодии провести нормативно-методологическое и организационное обеспечение подготовки и проведение Всеукраинской сельскохозяйственной переписи.