Суд продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

22-летнего подозреваемого Николая Тарасова переведут из изолятора временного содержания в Одесский СИЗО.

Раздельнянский районный суд Одесской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Николаю Тарасову – подозреваемому в убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенном 13 июня.

Как сообщили УНИАН в суде, соответствующее решение суд принял сегодня, 11 декабря.

Таким образом, удовлетворено ходатайство правоохранителей – обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

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Также сегодня суд постановил перевести Тарасова в Одесский следственный изолятор из Раздельнянского ИВС, где фигурант находился в одиночной камере.

С просьбой о переводе подозреваемого в Одессу обратился представитель потерпевшей стороны.

Следующее заседание запланировано на 9 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня текущего года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме, задержан подозреваемый – 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

22 ноября обвинительный акт направлен в суд, 10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области начато подготовительное заседание, во время которого Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а признательные показания дал под давлением правоохранителей.