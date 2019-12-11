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Кривой Рог – европейский город спорта

13:39, 11 декабря 2019
Общество
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Почетную номинацию «Европейский город спорта 2020» получил г. Кривой Рог. Украинский город признан хорошим примером общедоступного спорта как средства для улучшения здоровья, интеграции образования и уважения к людям.

По мнению члена горисполкома г. Кривого Рога Е.Удода, вручение этой номинации является достойным завершением трехлетней командной работы. «Европейский город спорта» - это про массовый спорт», - подчеркнул он, - «теперь на протяжении 12 месяцев городу гарантировано внимание со стороны инвесторов и медиа Европейского Союза. А жителей Кривого Рога ожидает почти 250 самых разнообразных спортивных событий».

Для справки. ACES Europe — Федерация спортивных городов и столиц Европы — организация, осуществляющая спортивную политику Европейского парламента. Ежегодно ACES Europe удостаивает от 9 до 19 городов титула «Европейский город спорта» и один город — «Европейская спортивная столица». Эти награды присуждаются сроком на один календарный год. Награждение победителей происходит на ежегодной церемонии в Европарламенте в Брюсселе.

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