Кривой Рог – европейский город спорта

Город Кривой Рог получил почетную номинацию «Европейский город спорта 2020».

10 декабря в Брюсселе состоялось вручение номинаций европейской ассоциации спортивных городов ACES Europe.

Почетную номинацию «Европейский город спорта 2020» получил г. Кривой Рог. Украинский город признан хорошим примером общедоступного спорта как средства для улучшения здоровья, интеграции образования и уважения к людям.

По мнению члена горисполкома г. Кривого Рога Е.Удода, вручение этой номинации является достойным завершением трехлетней командной работы. «Европейский город спорта» - это про массовый спорт», - подчеркнул он, - «теперь на протяжении 12 месяцев городу гарантировано внимание со стороны инвесторов и медиа Европейского Союза. А жителей Кривого Рога ожидает почти 250 самых разнообразных спортивных событий».

Для справки. ACES Europe — Федерация спортивных городов и столиц Европы — организация, осуществляющая спортивную политику Европейского парламента. Ежегодно ACES Europe удостаивает от 9 до 19 городов титула «Европейский город спорта» и один город — «Европейская спортивная столица». Эти награды присуждаются сроком на один календарный год. Награждение победителей происходит на ежегодной церемонии в Европарламенте в Брюсселе.