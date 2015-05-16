В Винницу на День Европы прибыли послы шести европейских стран

Также приехали творческие коллективы из Германии, Польши, Румынии и Эстонии, передает корреспондент УНИАН. «Украина – это Европа. С этими словами миллионы украинцев вышли по всей Украине на мирные демонстрации в поддержку европейского вектора развития своей страны. Мы все помним, что украинский народ заплатил высокую цену за право самостоятельно определять свое будущее без указаний извне. Украина и по сей день ведет борьбу с попытками России украсть у нее это право», - сказал на украинском языке посол Великобритании в Украине Саймон Смит.

Читайте такжеПрезидент Европарламента Шульц поздравил украинцев с Днем ЕвропыДипломат подчеркнул, что впервые за времена независимости Украина стала на настоящий путь евроинтеграции. «Это требует терпения и решимости, но Евросоюз,все страны Европы, не будут стоять в стороне. Мы поддерживаем и продолжаем оказывать всестороннюю поддержку украинскому правительству и обществу в стремлении построить свободную, процветающую и стабильную Украину. Вместе мы сильнее!», - подчеркнул Саймон Смит.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман во время своего выступления отметил, что «Украину нужно менять изнутри, это очень тяжело и непросто, но я знаю, что Украина будет настоящей европейским современным демократическим государством». «Сегодня вся Европа и весь мир с нами, с украинцами. И я знаю, что победа будет за нами», - сказал Владимир Гройсман.

По случаю праздника в городе работает 5 площадок, где организованы выступления творческих коллективов. Также около 20 общественных организаций и благотворительных фондов объединились в проведении социальных благотворительных проектов, а центральная улица города - Соборная стала местом для интерактива, фестивалей уличных музыкантов и живых скульптур.

Завершится сегодняшнее празднование концертом Джамалы.

В Луцке также праздновали День Европы, которій стартовал Европейской Олимпиадой, в рамках которой проводился конкурс знаний о Европе и Евросоюзе среди школьников Луцка и учащихся из городов-побратимов Жешува, Люблина, Торуня и Холма.

Задания для участников олимпиады были подготовлены на английском языке. Учащиеся смогли показать уровень осведомленности о структуре Европейского Союза, его экономике и финансах, истории создания.

Остальные мероприятия Дня Европы в Луцке проходили в Центральном парке. В частности, фестиваль школьного творчества «Евровидение», во время которого каждая школа в песнях и танцах представила одну из стран - членов Евросоюза.

В течение фестиваля дети рисовали на асфальте «Мой европейский город», работали боди-арт «Краски Европы», англоязычный клуб под открытым небом.