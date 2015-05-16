Президент Европарламента заверяет в полной поддержке и солидарности ЕС с Украиной

Президент Европейского парламента Мартин Шульц заверяет в полной поддержке и солидарности Европейского Союза с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеообращения по случаю празднования Дня Европы в Киеве на Михайловской площади.

“Позвольте заверить вас в полной поддержке и солидарности ЕС с Украиной. Внимание европейских стран и их граждан не уменьшается, Украина и в дальнейшем будет получать необходимую помощь”, - сказал Шульц.

По его убеждению, “большие жертвы, на которые мы пошли за последние 18 месяцев, скоро принесут свои плоды”.

По словам Шульца, когда Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС начнет действовать, перед Украиной откроются новые возможности, которые вскоре принесут пользу в повседневной жизни. “Избранный вами путь европейской интеграции оправдает ваши ожидания”, - сказал Шульц.

Он отметил, что с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС Украина твердо избрала европейский путь, и Евросоюз поддерживает этот европейский выбор Украины.

“Украинская нация столкнулась с вызовами безопасности, экономики, общества однозначно на всех фронтах. Я восхищаюсь такой решимостью оставаться сильными, брать судьбу в свои руки, строить лучшее будущее для своей страны”, - сказал Шульц.

В то же время, заявил президент Европарламента, много работы еще впереди, в частности воплощение программы реформ, за которую взялась Украина, поэтому нужны большая настойчивость, сосредоточенность и терпение. “Только тогда великая революция Майдана будет доведена до конца на этом долгом пути”, - сказал он.