Порошенко: надо не просто говорить о Европе, а координировать усилия в проведении реформ

Об этом он заявил во время встречи с депутатами межфракционного объединения Верховной Рады «Еврооптимисты», сообщает пресс-служба главы государства. «Нам нужно не просто говорить о Европе, а координировать усилия, в том числе и в проведении реформ», – отметил президент, обращаясь к парламентариям.

Читайте такжеПорошенко: Украина проводит реформы, чтобы стать настоящим европейским государствомГлава государства предложил «Еврооптимистам» определить своего представителя для участия в заседаниях Национального совета реформ. При этом он положительно оценил создание депутатами такой группы, добавив, что себя он также считает еврооптимистом.

«Президент и депутаты объединения обсудили ключевые вопросы в процессе реформирования страны, в частности формирования и назначения председателя Антимонопольного комитета Украины, Счетной палаты, реформирования правоохранительной и судебной системы, борьбы с коррупцией, урегулирования вопроса финансирования партий и усовершенствования избирательного законодательства, энергетической безопасности, вопросам приватизации. Президент обратился к депутатам с просьбой ускорить избрание квоты парламента в Высшем совете юстиции», - говорится в сообщении.

Глава государства также отметил важность выполнения пунктов Коалиционного соглашения, поскольку многие из них содержатся в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, и их выполнение влияет на процесс евроинтеграции страны и введение безвизового режима.

Президент сообщил, что на недавних встречах с лидерами Европейского Союза и руководителями ряда стран ЕС состоялась четкая координация действий по дальнейшей поддержке Украины в усилиях по деэскалации ситуации в Донбассе, реализации Минских соглашений, подготовке саммитов «Восточного партнерства» и Европейского Совета и заседание группы «Друзей Украины».

«Ключевое, что нам нужно от партнеров, – единство и солидарность с Украиной. Важно скоординировать наши усилия и действия как в правительственном, так и парламентском направлении», – сказал Петр Порошенко.

Глава государства особо подчеркнул необходимость координации действий с парламентариями в процессе подготовки к саммиту «Восточного партнерства» в Риге и до саммита Евросовета 19 июня, отметили в пресс-службе.