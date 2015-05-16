В Житомире и Одессе отпраздновали День Европы

В Житомире празднование проходило в центре города на площади Королева. Празднование Дня Европы началось конкурсом идей молодежных проектов в помещении Житомирской областной универсальной научной библиотеки им. Ольжича. Проект-победитель будет информационно поддержан представительством ЕС и местными властями.

Читайте такжеКлимкин: через несколько лет Украина сможет реализовать европейскую повестку дняТакже проходила дискуссия на тему «Что Украина и Житомир могут дать Европе? Что Европа может дать Украине?» с участием представителей посольства Латвии в Украине, руководства города, экспертов и общественных деятелей.

В рамках празднования Дня Европы в Житомире также прошли мастер-классы по английскому языку, спортивный вело-квест, выставка фотографий, европейский боди-арт, поэтическая площадь и вечернее кино.

В Одессе торжественные мероприятия начались в Городском саду. В открытии приняли участие глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, заместитель министра Кабинета министров, директор правительственного офиса по вопросам европейской интеграции Наталия Гнидюк, руководитель представительства МИД в Одессе Константин Ржепишевский, руководство города и области, представители дипломатических миссий.

Ян Томбинский отметил, что Одесса – изначально европейский город. Он пожелал одесситам успеха в дальнейшем развитии и интеграции в Европу. "В одесситах толерантность заложена генетически", - отметил Ян Томбинский.

Председатель городского совета Одессы Геннадий Труханов заявил, что в Одессе всегда благополучно уживались представители более 130 наций и народностей. "Европейский лозунг "Единство в многообразии" может по праву стать девизом Одессы. Сегодня одесситы демонстрируют свое единство всему миру, нас объединяют главные человеческие ценности: дружба, толерантность, взаимопонимание и согласие. Благодаря этому Одесса сегодня остается островком мира и спокойствия", - акцентировал Геннадий Труханов.

Сегодня также в Одесском Музее западного и восточного искусства открылась выставка "Украина вдохновляет", которую подготовили иностранные дипломаты по мотивам произведений украинских и одесских художников.

В рамках празднования также прошли евродебаты, фотоперфоманс "Евросушка на Приморском бульваре", хакатон (конкурс идей) молодежных проектов, велопробег, квест, выставка-конкурс детского рисунка, фестиваль современной музыки.