Томбинский заявляет, что Украине не хватает "некоторых элементов" для безвизового режима с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

"Относительно безвизового режима Европейская комиссия сделала свои выводы после миссии, которая была в Украине в последние месяцы, из того, что мы называем вторым этапом безвизового диалога", - отметил он.

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"Сейчас нам еще не хватает некоторых элементов, которые нужны для того, чтобы предоставить информацию для стран-членов ЕС, что все было выполнено и можно перейти к решению об открытии возможности ездить без виз в ЕС", - заявил Томбинский.

Относительно элементов, которые нужно еще решить, он отметил, что "это и то, чтобы украинские компьютеры были подключены к европейским базам данных, которые отслеживают тех людей, которые могут быть опасными, также, чтобы было ясно, что нет угроз с тем, что паспорт можно купить-продать".

Однако Томбинский отметил, что главное, что необходимо для безвизового режима - "это общее желание Украины и ЕС".

"Вопрос настолько сложный, что оно не столько в руках Европейской комиссии. Она делает выводы на основании экспертных миссий в Украину и передает это странам ЕС для принятия решения, потому что выполнение всех обязательств по контролю границы в руках каждой страны ЕС", - рассказал он.

"Нам нужно, чтобы был положительный отчет Европейской комиссии, чтобы предоставить рекомендации для стран-ЕС. Во второй половине 2015 года нужно сделать окончательный отчет Европейской комиссии, который бы рекомендовал предоставление безвизового режима", - отметил Томбинский.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает от Еврокомиссии обнародования 13 мая оценки выполнения второй фазы Плана действий по либерализации визового режима. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина надеется получить положительные выводы и предлагает определить конкретную дату введения безвизового режима, а также установить, что конкретно она должна сделать до того времени.