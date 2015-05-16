Жители Сум отмечают День Европы

Как передает корреспондент УНИАН, празднование проходит при поддержке Сумского городского совета, городской организации «Центр европейских инициатив», Сумского центра досуга молодежи.

Читайте такжеПорошенко: Украина проводит реформы, чтобы стать настоящим европейским государством«Мы подтвердили свой европейский выбор во время Революции достоинства, продолжаем отстаивать свою позицию и защищать восток государства. Украина – сердце Европы, поэтому мы должны понимать культуру и традиции сообщества, в которое стремимся. Сумы – часть европейского государства, а присоединившись к празднованиям, город подтверждает свой европейский выбор», – сказал городской голова Сум Александр Лысенко во время официального открытия праздника.

По его словам, город ощущает поддержку европейских стран, которую оказывают Украине с первых дней кризиса. Особенно ощутима дружеская рука городов-побратимов, среди которых Враца (Болгария), Целле (Германия), Люблин (Польша), Гожув Велькопольски (Польша), Волен (Швейцария).

Лысенко вручил грамоты городского головы самым активным евроклубам за активное участие в воспитании европейского сознания, содействие процессам евроинтеграции и формирование у детей общеевропейского мировоззрения.

В этом году впервые в Сумах внедряется проект «Ночь музеев», который чрезвычайно популярен в странах Европы. В рамках проекта предусмотрены выставки в галереях и музеях города. Все презентации спланированы таким образом, чтобы посетители успели побывать на открытии каждой из выставок, а также иметь время вернуться в тот зал, который им больше всего понравился. Каждая из выставок продлится до поздней ночи.

Кроме того, фишкой нынешнего праздника стало украшение деревьев вторичными материалами 28-ю евроклубами города в стиле стран ЕС и фестиваль европейской кухни при участии сумских ресторанов и кафе.

Празднование Дней Европы в городе проходит 14-16 мая с привлечением молодежи, любительских и профессиональных коллективов, евроклубов и жителей города.