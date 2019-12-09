"90-е нервно курят в сторонке": эксперт оценил сегодняшнюю криминогенную ситуацию в Украине

По словам эксперта, сегодня, в отличие от 90-х, преступные группировки в Украине существуют в формате определенных чиновничьих кланов, структур в том или ином ведомстве.

Криминогенная ситуация в Украине сегодня стала намного хуже, даже чем в 90-е годы.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого был убит его сын, передает «Обозреватель».

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"Мы сейчас романтично говорим о 90-х, и почему-то с ними сравниваем. Я много раз говорил журналистам – не сравнивайте 90-е с сегодняшним днем, потому что 90-е нервно курят в сторонке. Сейчас значительно хуже", – заявил эксперт.

"Тогда в Украине первые шаги делал частный бизнес, который зарождался. В государстве не было сформированных органов, которые могли бы противодействовать тем зародышам организованной преступности. Но не было такой коррупции... Тогда государство нашло силы, видение и понимание, была создана Служба безопасности и в недрах Министерства внутренних дел управления по борьбе с организованной преступностью. В первые годы были просто невероятные достижения в противодействии ОПГ", – отметил он.

По словам Шабовты, сегодня, в отличие от 90-х, преступные группировки в Украине существуют в формате определенных чиновничьих кланов, структур в том или ином ведомстве.

Эксперт подчеркнул, что ситуация с обстрелом машины Соболева не является исключительной – "она прогнозируема с точки зрения роста преступности, с точки зрения жестокости, которой становится все больше".

"У нас каждая смена власти за собой тянет большой хвост перераспределения сфер влияния. Потом начинаются очень жесткие разборки. К сожалению, это и есть лицо сегодняшней Украины. Это преступление, страшное по своей сути, является достаточно закономерным. Я очень боюсь, что еще будут звучать такие выстрелы", – заявил он.