Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына депутата Соболева

Оба фигуранта взяты под стражу без права внесения залога.

Шевченковский районный суд столицы принял решение арестовать второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Как и в отношении первого подозреваемого, суд решил взять фигуранта под стражу на два месяца без права залога. Обоим подозреваемым инкриминируют умышленное заказное убийство малолетнего ребенка.

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Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля. На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.