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Из-за смертельного пожара в колледже Одессы 8 декабря объявили днем всеукраинского траура

22:33, 07 декабря 2019
Общество
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В день траура на всей территории Украины приспустят государственный флаг / "Думская"

Об этом сообщили на сайте президента.

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Так, в документе сказано, что в связи с трагедией с целью чествования памяти погибших президент постановил:

1. Объявить в Украине 8 декабря 2019 года днем траура.

2. В день траура на всей территории Украины: приспустить государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов дервлади, органов местного самоуправления, госпредприятий, учреждений и организаций; а также отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.  

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, сегодня вечером – еще двое. Также сегодня вечером в больнице скончался тяжело раненный во время эвакуации людей на пожаре 43-летний спасатель Сергей Шатохин.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #новости Украины#Одесса#пожар