Поклонская попросила четыре года колонии для участника Майдана

Как сообщает "Новая газета",

Поклонская считает его виновным в нарушении пункта "б" части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и части 1 статьи 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК РФ.

Приговор активисту вынесут 15 мая.

"Костенко был не рядовым участником Майдана, а занимал должность коменданта Киевской городской государственной администрации и был известен среди радикалов под прозвищем "Саша Крымский". Костенко являлся распространителем и идеологом (о чем лично сообщал и чем гордился) так называемых методик ведения уличных боев, получивших наименование "Крымский вариант", — сказала в обвинительной речи Поклонская.

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Ранее во время судебного заседания свидетельница заявила, что в квартире Костенко во время обысков не было найдено оружие.

По ее словам, она не могла находиться при обыске до конца, поэтому поставила подпись под протоколом, когда тот еще не был заполнен до конца.

Свидетельница добавила, что позже полицейские показали ей снимки с пластиковым пакетом, в котором был нарезной ствол. Однако на пакете с оружием не было подписей понятых.

Активиста киевского Майдана Александра Костенко обвиняют в "нанесении телесных повреждений средней тяжести и незаконном хранении оружия".

По версии "следствия", он бросил камень в сотрудника "Беркута" во время протестных акций в столице Украины в феврале 2014 года. Сам активист вину отрицает.