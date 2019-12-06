Опрос: более половины украинцев считают, что для мира надо идти на компромиссы с РФ, но не на все

15,8% опрошенных считают, что мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит.

Более половины опрошенных граждан Украины (58,5%) считают, что для мира надо идти на компромиссы с Российской Федерацией, но не на все.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые были представлены на пресс-конференции.

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В частности, во время опроса у украинцев спросили, нужно ли для мира идти на компромиссы с Россией и руководителями самопровозглашенных "республик" на оккупированной части Донбасса.

Так 58,5% считают, что для мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все. Также 15,8% считают, что на самом деле мир на Донбассе может установиться только с позиции силы - когда одна из сторон победит, 14,4% - выступают за мир любой ценой (надо соглашаться на любые компромиссы - с кем угодно и о чем угодно). Еще 11,3% затруднились ответить.

Также социологи спросили у респондентов относительно компромиссов, которые они считают приемлемыми для прекращения войны на Донбассе.

Так, 53,2% респондентов считают неприемлемым предоставление и закрепление в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, 29,9% - считают приемлемым и 16,9% - затруднились ответить.

42,6% опрошенных назвали неприемлемым принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины, 36% - приемлемым и 21,5% - затруднились ответить.

51,2% участников опроса не приветствуют внесении изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного языка, 36% - высказались «за» и 12,8% - затруднились ответить.

Кроме того, 62,7% считают неприемлемой полную амнистию для всех участников боевых действий против украинских войск, 18,6% - приемлемой и 18,7% затруднились ответить.

66% респондентов не поддерживают проведение местных выборов на условиях, которые выдвигают боевики, 16,2% - поддерживают и 17,8% затруднились ответить.

Формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей не одобряют 56,4% опрошенных, 21% - одобряют и 22,6% - затруднились ответить.

49,7% участников социологического исследования назвали неприемлемым согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией, 24,4% - приемлемым и 25,9% - затруднились ответить.

Вместе с тем, 45,6% считают неприемлемым проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", 40,5% - приемлемыми и 13,9% затруднились ответить.

42,3% не поддерживают прекращение блокады путей и восстановление торговли с "ДНР" и "ЛНР", 40,4% - поддерживают и 17,3% затруднились ответить.

*** Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, в Донецкой и Луганской областях - на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2 тыс. 41 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.