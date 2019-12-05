Нацгвардия готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине – Аваков

По словам Авакова, одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

Национальная гвардия Украины готова к выполнению задач при любых сценариях на пути к миру в Украине.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сегодня, 5 декабря, во время расширенного заседания Военного совета НГУ заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Приоритеты развития Нацгвардии на 2020 год - мотивированные и подготовленные солдаты и офицеры, совершенствование боевых возможностей подразделений, а также постоянное улучшение их материально-технического оснащения», - говорится в сообщении.

По словам Авакова, одной из основных задач гвардейцев в этот период будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечение уверенности и стабильности для мирного населения.

Отмечается, что Нацгвардия, как воинское формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации.

«За добросовестное отношение к исыполнению служебной обязанности, личное мужество, самоотверженность и отвагу в сложных условиях угрозы жизни и здоровью, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Аваков отметил гвардейцев ведомственными наградами МВД «Огнестрельное оружие», нагрудными знаками «За безопасность народа»,«За отвагу в службе»,«За отличие в службе», - говорится в сообщении.