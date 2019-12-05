Мать журналистки Евгении Плихиной прокомментировала скандал вокруг ее поста

Мать журналистки призвала простить девушке ее слова.

Мать уволенной замглавреда Cosmopolitan Ukraine Евгении Плихиной Елена попросила прощения за слова ее дочери, высмеявшей похороны убитого на Донбассе бойца Альфы, Героя Украины Дениса Волочаева.

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"Искренне прошу прощения у всех за пост моей дочери. Никакого намерения поглумиться над Героями Украины не было. Переживаю со всеми тяжелые наши военные времена. Тревожусь и страдаю за судьбу Украины. Простите, если сможете", - написала Елена Плихина в Facebook.

Напомним, заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал, написав пост о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Вскоре на ее странице в Facebook появился другой пост, в котором она просит прощения за предыдущий.

5 декабря Cosmopolitan со скандалом уволил журналистку Плихину и попросил прощения у читателей.