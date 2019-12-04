Украинская журналистка угодила в скандал, написав пост о похоронах погибшего Героя Украины (фото)

В сети - волна возмущения из-за слов журналистки.

Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в скандал, написав пост о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Скриншоты поста опубликовала в Facebook журналистка Валентина Быкова, поскольку автор уже успела их удалить.

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В своем посте Плихина написала, что сначала подумала, что это "фестивальчик какой-то или вечеринка". Вскоре журналистка все-таки догадалась, что оказалась "в центре предпогребального хода".

"Вытащили всю структуру на двор и потребовали сделать соболезнующие выражения. Гроб несут под воющий драматизм. Люди в военной форме дуют в трубы, аж лопаются", - писала Плихина.

Также девушка употребила в своих постах и другие оскорбительные высказывания: "дяде уже не важно, в дубе он или в сосне", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

Вскоре на ее странице в Facebook появился другой пост, в котором она просит прощения за предыдущий.

"Друзья, у меня никогда в жизни не было мысли кого-то оскорбить, принизить честь Героев или насмеяться над военной трагедией. Я всегда пишу исключительно о собственной жизни и глупости, не высмеивая чужое. Тем более, смерть. Согласна, нельзя было, не разобравшись в ситуации, нельзя трогать деликатную тему. Я соболезную и приношу свои извинения", - написала заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine.

В сети - волна возмущения из-за слов Плихиной: "Ох, и треш", "Ужас", "Шедевральная дура. Я всякое видела, но такого", "В какой именно ситуации не разобралась сразу? Что гыгыкать и ржать на похоронах немного дико?".

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).