Cosmopolitan со скандалом уволил журналистку, высмеявшую похороны Героя Украины

В издании подчеркнули, что категорически не разделяют мнение своей сотрудницы.

Cosmopolitan Украина на своей странице в Facebook опубликовал письмо, которым выразил официальную позицию бренда относительно поста Евгении Плихиной о похоронах погибшего Героя Украины Дениса Волочаева.

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"Весь коллектив украинского издания журнала Cosmopolitan выражает глубокое соболезнование семье и всем близким трагически погибшего героя и искренне просит прощения за текст, опубликованный Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не касается позиции бренда, мы очень сожалеем, что наша коллега так поступила. Мы категорически не разделяем его мнения", - говорится в сообщении.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, с 5 декабря 2019 года наше издание прекращает сотрудничество с Евгенией Плихиной – она покидает должность заместителя главного редактора журнала Cosmopolitan", - пишет издание.

Отмечается, что бренд Cosmopolitan на стороне своего народа в борьбе за сохранение независимости и суверенитета, выражает поддержку героям, защищающим Украину, и чтит светлую память погибших, отдавших свою жизнь за наше мирное будущее.

Ранее в Cosmopolitan Ukraine отреагировали на скандал с заместителем главного редактора издания Евгенией Плихиной, высмеявшей похороны погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева. Журналистку внесли в базу сайта "Миротворец".