Зеленский поручил как можно быстрее выяснить обстоятельства пожара в колледже в Одессе

Зеленский заявил, что надо «не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе стране».

Президент Владимир Зеленский поручил местным властям выяснить все обстоятельства пожара в колледже в Одессе.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

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«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к этой трагедии», – говорится в сообщении.

Также президент выразил соболезнования семье погибшей 16-летней студентки заведения и заявил, что надо «не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе стране».

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы возник пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.