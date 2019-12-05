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Зеленский поручил как можно быстрее выяснить обстоятельства пожара в колледже в Одессе

09:36, 05 декабря 2019
Общество
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Также Зеленский выразил соболезнования семье погибшей студентки / УНИАН

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

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«Поручаю председателю Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к этой трагедии», – говорится в сообщении.

Также президент выразил соболезнования семье погибшей 16-летней студентки заведения и заявил, что надо «не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса ни в одном городе стране».

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в центре Одессы возник пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #новости Украины#Одесса#пожар#Владимир Зеленскийпогода в Одессе