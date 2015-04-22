Милиция Киевщины разыскала 62 пропавших без вести в зоне АТО людей, 20 из них погибли

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

В МВД отмечают, что 20 апреля в Кагарлыкский райотдел милиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ее сына Василия Путаненка. Известно, что 38-летний мужчина 7 апреля в составе сводной военно-воздушной бригады был откомандирован в зону АТО, а именно, в город Авдеевка Донецкой области. С 13 апреля он перестал выходить на связь с родными и близкими.

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По факту исчезновения человека открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Отмечается, что «всего с начала проведения Антитеррористической операции в милицию Киевской области поступило 89 заявлений о пропаже граждан в зоне АТО. Работники милиции разыскали 62 людей, из которых 20 - погибли. Еще 27 человек находятся в розыске. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и все необходимые действия по установлению местонахождения пропавших без вести людей».

Напомним, в марте в Нацгвардии отчитались о потерях за время АТО: 136 военных погибли, 48 пропали без вести.