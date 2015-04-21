Красный Крест пообещал значительно увеличить помощь Украине

Перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждались во время встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства. (УНИАН: сегодня Порошенко находится с рабочим визитом в Швейцарии.)

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Глава государства подчеркнул: «Украина ценит готовность Красного Креста оказывать помощь пострадавшим».

Президент отметил важность сотрудничества Украины и МККК для доставки международной гуманитарной помощи населению оккупированных боевиками территорий на Донбассе. Глава государства отметил, что правительство находится в постоянном сотрудничестве с МККК. Глава государства сообщил, что накануне на встрече вице-премьера Геннадия Зубко с миссией МККК обсуждалась необходимость ускорения процедур для прохождения гуманитарных грузов КрасногоКреста.

Маурер в свою очередь отметил, что Красный Крест готов значительно увеличить количество грузовиков с гуманитарным грузом. В целом, по его словам, деятельность МККК в Украине является одной из пяти наиболее масштабных и приоритетных операций Комитета в мире. В целом бюджет МККК в Украине в 2015 году достигнет 84,5 млн долл.

Президент призвал Красный Крест задействовать все свои возможности для увеличения международной гуманитарной поддержки населения Украины, которое оказалось в сложных условиях из-за агрессии России.

Глава государства проинформировал о состоянии выполнения Минских договоренностей, акцентировав внимание на полном выполнении Украиной своих обязательств.

Маурер отметил, что за время действия режима прекращения огня, который, к сожалению, не везде соблюдается, Красный Крест получил больше доступа к оккупированным территориям для осуществления гуманитарной деятельности.

Глава государства привлек внимание к невыполнению пункта Минских договоренностей по освобождению заложников, в частности, украинского пилота Надежды Савченко, которую похитили и которая уже более 10 месяцев содержится в российской тюрьме по сфабрикованным обвинениям. Президент призвал Красный Крест усилить работу для немедленного освобождения Савченко.

Собеседники отдельно обсудили вопрос состояния содержания заключенных на оккупированных территориях.

Маурер отметил, что Красный Крест готов более активно участвовать в процессе освобождения всех заложников, в частности, в их безопасной транспортировке и в поиске пропавших без вести.

Собеседники также обсудили вопросы социального обеспечения жителей Донбасса, в частности тех, которые зарегистрировались за пределами оккупированных территорий. «Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать страдания людей и обеспечить их деньгами», - сказал глава государства.