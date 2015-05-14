Укрпочта выпустила серию марок, посвященных этнографии крымских татар (фоторепортаж)

Предприятие «Укрпочта» презентовало и осуществило спецгашение почтовых марок «Крымские татары – коренной народ Крыма – Украины», посвященных этнографии крымских татар.

Как сообщили УНИАН в УГППС «Укрпочта», спецгашение состоялось перед зданием Главпочтамта на Майдане Независимости в рамках мероприятий, приуроченных к 71-й годовщине депортации крымских татар.

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В церемонии спецгашения приняли участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, и.о. генерального директора Укрпочты Игорь Ткачук и украинский художник Николай Кочубей.

Четыре почтовые миниатюры: «Дюрбе первых крымских ханов», «Мастер медник», «Крымскотатарский воин» и «Танец «Хайтарма», посвященные истории и культуре крымскотатарского народа, начали новую серию марок Укрпочты «Народности».

Над изображениями, которые отличаются высокой степенью аутентичности, работал известный украинский художник Кочубей, а совместная работа над проектом продолжалась более шести месяцев.

Номинал каждой марки составляет 3 грн, тираж – 130 тыс. экземпляров. Почтовые марки можно приобрести в отделениях Укрпочты по всей Украине.