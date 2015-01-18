BBC: Крымскотатарский народ просит ООН, Турцию и Украину не допустить его уничтожения

Как передает BBC Украина, комитет принял эти обращения на конференции, состоявшейся в Симферополе в субботу, несмотря на попытки активистов ее сорвать.

Делегаты конференции приняли обращение к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с призывом "не допустить уничтожения" народа.

В заявлении говорится, в частности, о случаях похищения крымских татар и нарушения их прав: "В результате очередного захвата Крыма, коренное население - крымские татары превратились в объект террора и физического насилия".

Читайте такжеТурция: Путин не выполнил ни одного обещания, данного крымским татарамКроме того Пан Ги Муна попросили защитить крымских татар от службы в российской армии.

Делегаты попросили украинскую власть инициировать проведение Международной конференции по безопасности в Крыму под эгидой ОБСЕ в апреле.

Кроме того от МИД Украины они требуют "изучить возможность предоставления крымскотатарскому народу международного статуса третьей стороны в российско-украинских отношениях с приобретением права самостоятельного обращения органов национального самоуправления Курултая и Меджлиса в международные судебные инстанции".

Кроме того, в резолюции конференции отмечается, что "любая власть в Крыму может существовать только с согласия и четко выраженной воли крымскотатарского народа".

BBC Украина