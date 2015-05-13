Богомолец: Греция примет на лечение семерых украинских раненых

Об этом сообщает пресс-служба Блока Петра Порошенко, цитируя Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, советника президента Ольгу Богомолец.

Как отмечается в сообщении, завтра, 14 мая, в 10: 20 из аэропорта Борисполь поднимется самолет с украинскими ранеными и возьмет курс на Грецию.

Богомолец рассказала, что в решении этого вопроса приняли участие представители Миссии Украина-НАТО, члены правительства и посольства Греции, а также греческие коллеги-медики, которые согласились принять в Афины семерых украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями, которые нуждаются в обследовании и лечении в зарубежных клиниках.

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Особая благодарность политика была адресована компании МАУ, которая отправила раненых на лечение рейсом в Грецию за свой счет. «Я, как народный депутат, обратилась к ним за поддержкой - и они оплатили перелет», - сообщила Богомолец.

Завтра наши бойцы прибудут в медицинские учреждения Греции, подчеркивается в сообщении.